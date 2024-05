Na meer dan een half jaar heeft het team achter Skate ons voorzien van een nieuwe video waarin ze het 14 minuten lang hebben over de character customization. Ze willen zeker de nadruk leggen op het feit dat de game genderloos is en dat iedereen mag en kan dragen wat hij wil. Zo zal je niet alleen de grootte van je personage kunnen aanpassen, maar ook je body shape.

Verder krijgen we ook enkele boards te zien, waarvan we sommige prints echt wel kunnen waarderen. Aangezien het een game is die na de release langdurige ondersteuning moet krijgen, verwachten we echter wel dat vele van deze coole items zich achter een paywall zullen bevinden. Hieronder kan je het interview zelf terugvinden.