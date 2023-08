Fans van de Skate-franchise maken zich misschien wel terecht wat zorgen over de nieuwste game in de serie. Een poosje terug kon je hier al lezen dat de game lootboxes en verschillende valuta zal bevatten. Natuurlijk moeten we nog even geduld hebben vooraleer we een oordeel vellen, maar met de geschiedenis van Electronic Arts in het achterhoofd, kunnen we het scepticisme enigszins wel begrijpen.

Wat we het team dat werkt aan Skate 4 niet kunnen verwijten, is dat ze niet transparant zijn over de ontwikkeling van de game. Zo uploadde het team recentelijk de vierde ‘board room’-video, waarin de makers dieper ingaan op hun progressie en waar ze staan in de ontwikkeling. Het gesprek gaat dieper in op nieuwe tricks en animaties die in de game zullen zitten. Dit wordt niet alleen besproken, maar ook getoond aan de hand van pre-pre-alpha gameplay beelden.

Mocht je 20 minuten niets te doen hebben of zeer geïnteresseerd zijn in de game, bekijk dan zeker de onderstaande video.