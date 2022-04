We kregen onlangs de eerste ruwe beelden te zien van Skate 4, die in juni 2020 aangekondigd werd. Volgens geruchten zou EA binnenkort de reboot van de geliefde franchise officieel onthullen, maar met het zien van de eerdergenoemde beelden lijkt dat ineens een stuk verder weg.

Jeff Grubb, onder andere bekend van GamesBeat, is wat gaan rondvragen bij zijn bronnen en volgens Grubb begint de ontwikkeling van Skate 4 vormen aan te nemen. In het artikel benoemt hij dat ontwikkelaar Full Circle op dit moment druk bezig is met het toevoegen van key features, zo zou onder andere diepe customization opties één van de pilaren van Skate 4 zijn. Grubb zegt dat je hierbij kunt denken aan de toolset van Forza.

Belangrijker nog is de vraag hoe de game tot nu toe speelt. In het rapport van Grubb staat dat de game nu al ‘enorm leuk om te spelen’ is, ondanks dat Skate 4 zich nog overduidelijk in een relatief vroeg stadium bevindt. Volgens een recente playtest moet het voor spelers straks mogelijk zijn om zelf een server te creëren en dat iedereen die zich bij die server voegt, elementen aan een custom park kan toevoegen of verwijderen.

Bovenstaande klinkt in ieder geval al enorm positief, desondanks laat Skate 4 nog wel even op zich wachten, aldus Grubb. Wanneer en op welke platforms Skate 4 gaat lanceren, hou je dus nog even van ons tegoed.