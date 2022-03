In de zomer van 2020 kondigde EA eindelijk aan dat er een nieuwe SKATE-game in ontwikkeling is, iets waar fans van de franchise al ontzettend lang naar uitkijken. Sinds die aankondiging hebben we – op een kleine teaser na – eigenlijk nog niks van de game vernomen. We weten enkel dat het project in ontwikkeling is, maar de nieuwe SKATE is nog altijd niet officieel onthuld.

Vorige maand wekte EA de suggestie dat de game wel eens dichterbij zou kunnen zijn dan we denken, al was dat nog wat vaag. Nu zijn er opnieuw aanwijzingen opgedoken die ernaar hinten dat we spoedig meer van SKATE gaan zien. Het begon ditmaal bij de bekende insider Tom Henderson, die ook zegt dat de ontwikkeling van de nieuwe SKATE verder is dan veel mensen denken en dat er intern al geruime tijd playtests worden gedaan.

Henderson stelt verder dat EA binnenkort met een officiële onthulling van de game komt, al gaf de insider daarbij geen tijdsindicatie. Toch is Henderson niet de enige die hierover bericht, want ook journalist Jeff Grubb deed vervolgens een duit in het zakje. In zijn GamesBeat Decides podcast zegt Grubb namelijk dat er “binnenkort iets gaat gebeuren omtrent SKATE” en dat “we waarschijnlijk snel meer erover gaan horen”.

Wat we in ieder geval zeker weten, is dat er geen aankondiging komt tijdens de jaarlijkse EA Play Live showcase die Electronic Arts ieder jaar rond de E3 organiseert. Onlangs werd namelijk duidelijk dat EA de showcase voor dit jaar heeft geannuleerd.