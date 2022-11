De Skate-serie kent heel wat populariteit en de aankondiging van Skate 4 bracht dan ook heel wat enthousiasme met zich mee. Het is echter nog altijd niet bekend wanneer de game uitkomt, maar af en toe krijgen we nieuwe beelden te zien. Zo hebben Electronic Arts en Full Circle nu de tweede aflevering uitgebracht van ‘The Board Room’. Dit is een videoblog waarin nieuwe updates en ontwikkelingen van de game worden besproken.

Hierin krijgen we weer wat pre-alpha beelden te zien die er, wat animaties betreft, toch niet slecht uitzien. Het team deelt ook mee dat de verschillende leaks een testwereld toonde, die niet de finale wereld van de game zal zijn. Verder is te zien dat de game nog wel wat werkt vraagt en dus vermoeden we dat een eventuele releasedatum nog wel even op zich zal laten wachten. Bekijk hieronder zeker even de tweede aflevering van The Board Room, het is de moeite waard.