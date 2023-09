Hoe zou het zijn om te vertoeven in een videogame-industrie zonder lekkers? Voor ontwikkelaars en uitgevers alvast een stuk gemakkelijker; voor ons heel wat lastiger. Vandaag kunnen we jullie bijvoorbeeld dankzij LetsTalkGaming de onderstaande map uit het aanstormende EA Skate voorschotelen.

Het was ongetwijfeld niet de bedoeling dat deze map reeds de wijde wereld in gestuurd werd, maar na een recente speeltest zagen we het screenshot toch op X verschijnen. Niet dat dit de game zelf kwaad zal doen, overigens. Nieuws als dit kan de hype voor de fel geanticipeerde skatetitel uiteindelijk alleen maar de hoogte in jagen.

EA Skate verschijnt op de pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Een releasedatum blijft vooralsnog uitblinken door zijn afwezigheid.