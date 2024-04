In 2016 verscheen de extreem charmante farming simulator Slime Rancher, waarin je een boerderij met schattige slijmpjes moest onderhouden. Door de populariteit kreeg de game dan ook een geslaagde sequel in 2022, dit voor de Xbox en pc. PlayStation spelers moesten even wachten, maar binnenkort komt Slime Rancher 2 ook naar Sony’s platform.

Op 11 juni zal de PS5-versie van Slime Rancher 2 verschijnen, al kan je ook al vanaf 7 juni met de game aan de slag gaan als je een pre-order plaatst. Net zoals op Xbox en pc het geval was, is de game ook op de PS5 nog steeds in ‘early access’. Je krijgt uiteraard wel toegang tot alle updates die de game in de voorbije maanden kreeg op de andere platformen.

Bekijk hieronder een trailer.