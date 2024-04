Ondanks de enorme populariteit van Game of Thrones een paar jaar terug is de hoeveelheid games die zijn verschenen op basis van de serie (en boeken) relatief laag. Inmiddels is de serie lang afgelopen en kunnen we genieten van House of Dragon, maar mogelijk dat er alsnog een grote game onderweg is gebaseerd op de oorspronkelijke tv-serie.

Redanian Intelligence meldt namelijk dat Nexon een Game of Thrones MMORPG in ontwikkeling heeft. Deze game zou zich volgens het gerucht afspelen rond seizoen 4 en 5 van de tv-serie, waarbij Roose Bolton de Warden of the North is, vlakbij de wall en Winterfell. Jon Snow en Samuel Tarly zijn op dat moment op de muur, maar er zouden uitbreidingen later verschijnen die spelers ook naar andere uithoeken van het universum brengen.

Bekende personages zijn dus van de partij, maar zij zullen niet van hun officiële stemmen voorzien worden. Of hun evenbeeld uit de tv-serie wel gebruikt wordt is niet bekend. Veel details zijn er verder niet, maar volgens het bericht van Redanian Intelligence zouden spelers hun eigen personage kunnen customizen en het hoofdpersonage in het verhaal is origineel, dus volledig nieuw binnen het bestaande verhaal.

Of het klopt is afwachten, maar als er inderdaad een Game of Thrones MMORPG in ontwikkeling is horen we er misschien tijdens Summer Game Fest meer over.