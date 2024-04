Vorig jaar onthulde ontwikkelaar DON’T NOD een nieuwe verhalende game waarin keuzes maken centraal staat: Lost Records: Bloom and Rage. Sinds de aankondiging hebben we er weinig van vernomen, maar de ontwikkelaar heeft tijdens de ID@Xbox Showcase weer een nieuwe trailer laten zien.

Deze trailer kan je hieronder bekijken en daarin kom je meer te weten over het verhaal, de personages en andere zaken die terugkomen in de titel. Ook heeft de ontwikkelaar een release window gegeven, de game staat gepland voor een release in dit najaar. Lost Records: Bloom and Rage verschijnt dan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.