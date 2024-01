De games van 2024 | Lost Records: Bloom & Rage – De ontwikkelaar DON’T NOD heeft ons in het verleden verschillende games gebracht. Dit waren behoorlijk uiteenlopende titels, van actie in Vampyr en Remember Me, tot meer verhalende avonturen in Life is Strange. Binnenkort komen ze met Banishers: Ghosts of New Eden, wat weer net wat anders is, maar ook werken ze aan Lost Records: Bloom & Rage. Deze titel werd tijdens The Game Awards eind vorig jaar aangekondigd en zou ergens later dit jaar moeten verschijnen. Gezien het track record van deze ontwikkelaar, hebben we hoge verwachtingen voor deze titel, dus we blikken er even op vooruit.

Lost Records: Bloom & Rage – Veel informatie over deze game is nog niet bekend, aangezien er slechts één trailer is gepubliceerd. Toch geeft dat al een goede indicatie, ook omdat specifiek aangegeven wordt dat het ontstaan is in de breinen achter de Life is Strange franchise. De trailer toonde in visueel opzicht en qua sfeer in bepaalde mate ook gelijkenissen met die franchise, wat suggereert dat de titel zich in hetzelfde universum afspeelt. En indien niet, dan mogen we vast een vergelijkbare opzet qua gameplay verwachten. De titel wordt namelijk omschreven als een verhalend avontuur, ook een duiding die aan de Life is Strange-games gegeven werd.

In de titel reizen we terug naar het jaar 1995, waarin we kennismaken met Swann, Nora, Autumn en Kat. Een viertal vriendinnen die in hun jonge jaren (toen) – ze zaten op dezelfde middelbare school – een magische zomer beleefden die in het teken stond van hun band versterken en zelfontdekking. Afgaande op de trailer zijn er echter dingen gruwelijk misgegaan wat geleid heeft tot een gebroken vriendschap. Snel vooruit naar 2022, waarin het lot de vier weer bij elkaar brengt en ze het verborgen geheim van toen onder ogen moeten zien. Destijds besloten ze nooit meer met elkaar te praten, maar vanwege de samenloop van omstandigheden kunnen ze niet anders, dat belooft een interessant avontuur.

Voorlopige verwachting: DON’T NOD weet wel hoe ze verhalende games moeten maken, dat hebben ze immers reeds bewezen met Life is Strange. Deze titel lijkt in tegenstelling tot die franchise niet te spelen met bovennatuurlijke krachten, maar in stijl, sfeer en visuele presentatie vertoont het wel overeenkomsten. Maar buiten dat moet het vooral een verhalende titel worden die speelt met de emoties en band van de dames, die ogenschijnlijk door onfortuinlijke gebeurtenissen ruw werd verstoord. Hoe de vork precies in de steel zit is afwachten, maar de eerste informatie en beelden smaakten al direct naar meer. De ontwikkelaar weet wel wat ze moeten doen met een goed verhaal en daarom raden we je aan deze titel op de radar te zetten.