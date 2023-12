Ontwikkelaar DON’T NOD heeft vannacht tijdens The Game Awards een nieuwe titel aangekondigd: Lost Records: Bloom & Rage. De game is in de maak voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar de game zal in 2024 uitkomen.

Natuurlijk werd er ook een trailer getoond en die bekijk je hieronder. De game wordt gemaakt door de mensen die ook verantwoordelijk waren voor Life is Strange, wat duidelijk in de stijl van de game terug te zien is.

Lost Records: Bloom & Rage is a brand-new story-driven journey through time from the creative minds behind Life is Strange. The magical summer of 1995 is one of self-discovery and forging unbreakable bonds for high school friends Swann, Nora, Autumn, and Kat. 27 years of no contact later, fate reunites them to confront the long-buried secret that made them promise to never speak again.