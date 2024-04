Shinji Mikami werd een echt icoon in de gamewereld omdat hij aan de basis lag van de Resident Evil franchise, waarschijnlijk dé meest bekende horrorfranchise in videogames. De beste man heeft echter niet stilgezeten in de voorbije decennia: hij verliet Capcom en richtte zijn eigen studio ‘Tango Gameworks’ op, waar hij het succesvolle ‘The Evil Within’ maakte.

Inmiddels is hij ook daar al vertrokken en laatst werd bekendgemaakt dat hij nu werkt voor nog een nieuwe studio: KAMUY. In een nieuw interview praat hij over de reden waarom hij is vertrokken en over wat zijn toekomstplannen nu zijn.

In het gesprek laat hij weten dat hij eigenlijk al zo’n 8 jaar lang van plan was om te vertrekken bij Tango Gameworks. Het bedrijf had wat financiële problemen (en werd overgenomen door ZeniMax) en hij is gebleven omdat hij een soort verplichting voelde om de projecten waaraan hij was begonnen af te maken.

Hij is uiteindelijk dan toch vertrokken omdat hij een nieuwe omgeving wilde creëren waarin ‘jonge gamemakers’ ervaring kunnen opdoen met kleinere projecten. Zelf wil hij ook ‘losbreken’ van hét genre dat hem zo bekend heeft gemaakt: survival horror. Mensen linken hem nu bijna instinctief aan het genre en hij wil graag nieuwe dingen uitproberen en zijn naam elders maken.

Het interview werd gepost op het YouTube-kanaal ‘Byking’ en je kan het onderaan dit artikel integraal bekijken. Zet wel even je vertaler aan (tenzij je Japans begrijpt natuurlijk).