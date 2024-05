Het ESRB (Entertainment Software Rating Board) heeft een rating uitgedeeld aan Nintendo World Championships: NES Edition. Volgens de beschrijving zou het hier gaan om een collectie van ‘2D-uitdagingen en platformer games’ waarin je het zal kunnen opnemen tegen andere spelers. Vermoedelijk wordt dit een remaster/remake/port van Nintendo World Championships 1990.

This is a collection of 2D challenges and platformer games in which players traverse through various modes (e.g., speedrun, survival). Several challenges involve reaching specific points, while others prompt players to defeat small enemies or survive brief battles. Some games depict pixelated characters using small swords or arrows to strike at enemies; enemies typically get stunned or disappear in a flash.