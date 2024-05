Met de première van Furiosa: A Mad Max Saga in de Verenigde Staten werd director George Miller gevraagd of hij interesse heeft in een nieuwe game. Hier staat Miller welwillend tegenover, maar dan wel alleen als de game gemaakt wordt op ‘het hoogste niveau’, door bijvoorbeeld Hideo Kojima.

Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, want Kojima was bij de première aanwezig en sprak kort met Miller over de film. Nu is Kojima geen onbekende in Hollywood, gezien hij veel bekende acteurs strikt voor zijn games. Denk aan Kiefer Sutherland voor Metal Gear Solid en Norman Reedus voor Death Stranding.

Kojima en Miller zouden dus iets op kunnen zetten, al zal de regisseur dit nooit direct aan Kojima vragen, omdat hij (Kojima) ‘zoveel fantastische dingen in zijn hoofd heeft zitten’. Dus Miller legt eigenlijk de bal bij Kojima neer, want volgens hem zou de Japanner in staat zijn een Mad Max-game van hoge kwaliteit te maken.

“I’m one of those people that I’d rather not do something unless you can do it at the highest level.”

Miller stipt ook aan dat de vorige game niet zo goed was als gehoopt, maar dat kan op felle kritiek rekenen van Avalanche Studios co-founder Christofer Sundberg, die op X een reeks berichten plaatste om wat meer licht op de toenmalige situatie te laten schijnen.

“This is complete nonsense and just shows complete arrogance. They did everything they could to make this a complete linear game after having signed up with a developer of open-world games.” “After the first year of development they realized that they had forced us to make a linear experience rather than the open world game we pitched. We threw away a year of work and got to hear that “players want autonomy in this day and age”. Well, no s**t…”

Nu is Miller natuurlijk niet direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van de game, dus hem iets aanrekenen is misschien wat kort door de bocht. Het klinkt namelijk vooral als mismanagement door de tussenpartijen en -lagen ten tijde van de ontwikkeling.

Bovendien was de release ook erg ongelukkig, want de game werd een dag voor Metal Gear Solid V: The Phantom Pain uitgebracht, ironisch genoeg een game van Kojima.