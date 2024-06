Guerrilla Games is één van de belangrijkere studio’s voor Sony PlayStation en zij maken voornamelijk games voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, al assisteren ze ook Nixxes bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van de pc-ports van de Horizon-games. De verrassing was dus groot dat juist deze ontwikkelaar (samen met Studio Gobo) achter LEGO Horizon Adventures zit.

Nog groter was de verrassing dat de game gelijktijdig op de PlayStation 5, pc en Nintendo Switch uitkomt daar waar men de Xbox overslaat. Ergens is dat jammer als de game toch multiplatform gaat, maar desalniettemin blijft de keuze voor de Nintendo Switch ietwat onverwacht.

In gesprek met VGC heeft de narrative director van de game, James Windeler, uitgelegd waarom de game ook naar het platform van Nintendo komt. Volgens Windeler is het een natuurlijke keuze voor de ambitie die de ontwikkelaar heeft en ook is er op de Switch een groot publiek te vinden:

“It was just a really unique opportunity for us. It was a natural fit for the ambitions that we had. I keep mentioning it, but we want this to be for everyone, and the Switch is really a platform that allows us to broaden the audience.

That ethos goes all the way through the game, from the control schemes which are quite simple, [for example] it works on a single Joy-Con, and then also the simplification of the story, the lightening of the themes, the humour – it’s all part of the same ambition.”