PlayStation probeert al jaren grafische schoonheid en technologische hoogstandjes te koppelen aan emotionele diepgang en een meeslepende verhaallijn. Met franchises als God of War en The Last of Us lijkt het daar ook best in te slagen. Volgens Sony ligt de toekomst van de gamesindustrie echter vooral bij het tweede deel van die combinatie.

In een recent interview werd Asad Qizilbash – hoofd van PlayStation Productions – aan de tand gevoeld. Hij keek prompt in zijn metaforische kristallen bol en voorspelde de toekomst, die volgens hem voornamelijk op twee pijlers zal hinken: AI en emotionele diepgang. Grafische pracht en praal wordt met andere woorden minder belangrijk.

Qizilbash beweert dat AI vooral gebruikt zal worden om games nóg meer te personaliseren dan nu al het geval is. Zo zouden NPC’s hypothetisch veel preciezer kunnen gaan inspelen op je acties en uitspraken. Een grotere focus op emotionele diepgang zou dan weer deels voortkomen uit de visuele vooruitgang van de voorbije jaren, die studio’s van zo veel meer opties voorziet.

