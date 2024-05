Dat Capcom een aantal succesvolle franchises in handen heeft, is voor niemand een geheim. Denk daarbij aan Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter en Devil May Cry. Die laatstgenoemde kreeg dit jaar weliswaar een mobiele game, maar een volwaardige console release is helaas al van 5 jaar geleden. In 2019 verscheen immers Devil May Cry 5 en die titel doet het nog steeds erg goed.

Capcom heeft namelijk hun cijfers op de Platinum Titles pagina onlangs vernieuwd en we zien daar dat Devil May Cry 5 een mooie tiende plek heeft bemachtigd als meest verkochte Capcom game. De teller van de verkopen staat inmiddels op 8.1 miljoen en dat is zeker een mijlpaal voor de franchise. Daarnaast blijkt ook dat de game tussen januari en maart dit jaar maar liefst 300.000 keer is verkocht.

De gehele Devil May Cry franchise is meer dan 31 miljoen keer verkocht en daar maakt Devil May Cry 5 dus een groot deel van uit.