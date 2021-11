Het was de bedoeling dat sommige gamers dit jaar al aan de slag konden gaan met de Steam Deck. De eerste levering van de handheld werd echter uitgesteld. Dit geeft ontwikkelaars de tijd om te kijken hoe hun games draaien op de nieuwe hardware en dat heeft Capcom gedaan met Devil May Cry 5.

De Steam Deck is niet zo krachtig als de meeste moderne pc’s, maar het is toch mogelijk om het gros van de games met een verdienstelijke performance te laten draaien. Capcom laat zien dat dit ook geldt voor Devil May Cry 5 en dat kan je hieronder checken.