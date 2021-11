Eerder dit jaar kondigde Valve de Steam Deck aan, een portable pc speciaal bedoeld om games te spelen die via Steam beschikbaar zijn. De bedoeling was dat dit nieuwe apparaat nog dit najaar naar de eerste kopers verzonden zou worden, maar dat gaat niet langer lukken.

Valve laat weten aan de mensen die bij de eerste levering zouden zitten dat het ze niet gaat lukken om het platform dit jaar te verschepen. Dit komt door de tekorten op componenten, vertraging in de assemblage en meer. Op basis van de huidige situatie verwacht Valve nu dat ze de eerste units in februari 2022 kunnen gaan versturen.

Iedereen die de Steam Deck op een later moment besteld heeft, zal automatisch ook later zijn of haar unit ontvangen. De gehele timeline wordt vooruitgeschoven, dus het duurt allemaal ietsje langer. Helaas, maar begrijpelijk. Ieder techbedrijf heeft immers momenteel te maken met productieproblemen vanwege de aanhoudende tekorten.