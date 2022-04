Devil May Cry 5 heeft altijd hoge ogen gegooid – of het nu in zijn oorspronkelijke vorm was, of in de uitermate gesmaakte heruitgave op de huidige generatie consoles. Het is ons inziens dan ook volkomen terecht dat de game nu een indrukwekkende mijlpaal bereikt heeft. Capcom liet namelijk trots weten dat Devil May Cry 5 de kaap van de vijf miljoen verkochte exemplaren gepasseerd is.

Het is onduidelijk of de current-gen heruitgave van de game bij deze verkoopresultaten inbegrepen zit. Los daarvan blijft het echter een enorm knappe prestatie. We heffen dan ook met alle plezier het glas op de huilende duivel en wensen hem proficiat.