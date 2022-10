Dat Devil May Cry 5 een behoorlijk knappe game is, mag ondertussen wel duidelijk zijn. De game scoorde niet alleen erg goed bij de critici, maar wist ook het grote publiek aardig te charmeren. Sinds zijn release in 2019 vloog de game haast letterlijk over de toonbanken wereldwijd, wat zes maanden geleden resulteerde in een mijlpaal van vijf miljoen verkochte exemplaren.

En de overwinningstocht van de game lijkt nog niet ten einde te zijn. Capcom vermeldde gisteren namelijk trots op Twitter dat de game op zes maanden tijd nog eens een miljoen keer verkocht werd, wat leidde tot het overschrijden van de kaap van zes miljoen verkochte exemplaren. We zijn benieuwd hoeveel Devil May Cry 5 daar de komende maanden nog aan toe zal voegen.

#DevilMayCry 5 has sold more than 6 million copies worldwide! Thank you to all the SSStylish fans out there for your support! pic.twitter.com/ztGbsF0fh7

— Devil May Cry (@DevilMayCry) October 19, 2022