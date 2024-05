We hebben heel lang moeten wachten op de release van Dead Island 2, maar ons geduld werd vorig jaar beloond met een zeer vermakelijke game. Qua verkopen doet de game het ook goed, want de teller is inmiddels de 3 miljoen exemplaren gepasseerd.

Dead Island 2 heeft niet alleen een mijlpaal qua verkopen behaald. Het spel is ook te spelen via Game Pass en via die service hebben al meer dan 7 miljoen gamers het spel uitgeprobeerd.

Ondertussen is Dead Island 2 ook voorzien van zijn tweede uitbreiding en Dambuster Studios heeft reeds laten weten dat er voor de komende maanden meer updates op stapel staan. Heb jij Dead Island 2 al gespeeld?