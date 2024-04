Toen Dead 2 Island vorig jaar verscheen, waren pc-spelers wat beperkt qua opties om deze game te kunnen spelen. Deze langverwachte sequel verscheen namelijk exclusief op de Epic Games Store en dus niet op Steam. Gelukkig kregen we onlangs het nieuws te horen dat Dead Island 2 deze maand vrij zou breken van die exclusiviteit en dat is nu eindelijk gebeurd!

Dead Island 2 én alle voorgaande verschenen DLC is nu namelijk ook te koop op Steam. Leuk weetje: momenteel is het spel tijdelijk afgeprijsd (50% korting). Als je dus gewacht zou hebben om deze game aan te schaffen omdat je liever op Steam speelt: sla nu vooral je slag! Meer weten over de game? Lees dan hier onze review.