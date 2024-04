Als je Dead Island 2 op de release hebt gekocht, dan heb je hoogstwaarschijnlijk het einde al wel gezien. Er is echter weer een reden om de game opnieuw op te starten, want er is een nieuwe uitbreiding beschikbaar. Daar is een lanceringsvideo van verschenen.

In ‘SoLA’ kom je op een groot muziekfestival in Californië terecht. Ook deze plek wordt overrompeld door zombies en aangezien het festival op heilige grond plaatsvindt, hebben sommige levende doden ook nog eens bovennatuurlijke krachten.

Dead Island 2: SoLA is nu beschikbaar en de launch trailer kan je hieronder bekijken.