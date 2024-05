Vorig jaar kondigde Apple aan dat een aantal grote console games hun weg zouden vinden naar iOS apparaten. Inmiddels hebben we Death Stranding en Resident Evil reeds zien verschijnen voor de telefoons en tablets van Apple, maar Assassin’s Creed: Mirage ontbrak nog.

Aanvankelijk zou deze game begin 2024 verschijnen, maar dat is klaarblijkelijk opgeschoven want de release staat nu voor 6 juni gepland. De game verschijnt dan voor de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air en iPad Pro met een M1 chip of beter.

De game zal bij release rond de 50 euro kosten, maar spelers kunnen een trial van 90 minuten gratis uitproberen.