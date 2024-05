Nintendo is een merk wat gelijk staat aan gaming. Iedereen kent Nintendo immers wel. Waar dit Japanse bedrijf voorheen zijn IP’s allemaal binnenshuis hield, durft het vandaag de dag hier en daar wel eens wat nieuws te proberen. Dat resulteerde onder andere in de vermakelijke Super Mario Bros. film (Nee, niet die halfbakken speelfilm uit de jaren 90) en het eerste Nintendo pretpark in Japan. Dat laatste wordt volgend jaar uitgebreid met een locatie in Orlando, Amerika.

Super Nintendo World Amerika zal zich voegen bij Universal Orlando in een geheel nieuw pretpark wat men het Universal Epic Universe noemt. Een deel hiervan zal dus Super Nintendo World zijn zoals we dit in Japan ook al hebben gezien. In de onderstaande video krijg je alvast het een en ander te zien van wat je mag verwachten van het park. Denk hierbij aan diverse attracties gebaseerd op Super Mario en Donkey Kong. In de zomer van 2025 zal Super Nintendo World in Orlando open gaan.