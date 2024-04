Assassin’s Creed: Mirage verscheen afgelopen oktober en Ubisoft probeerde hiermee wat meer naar de roots van de franchise terug te keren. Meer focus op stealth en één grote stad als setting waren de belangrijkste kenmerken van de game. Hoewel het verhaal van Basim in de game afgelopen is, is nu wel de vraag opgekomen bij fans of we meer van hem gaan zien.

In een Reddit AMA vertelde creative director Stéphane Boudon dat er op het moment geen concrete plannen zijn voor uitbreidingen. Logisch ook, want Mirage begon in de eerste fase zelf als een uitbreiding voor Assassin’s Creed: Valhalla. Hij zei echter wel dat het team zeker ideeën heeft om nog meer over Basim te vertellen. Het verhaal van Basim van jong kind tot volwassen Assassin vertellen, was voor het team een geweldige ervaring.

Daar waar ze aan de ene kant meer met Basim willen doen, betekent dat ook beperkingen terwijl ze aan de andere kant juist nieuwe horizons willen verkennen wat meer creatieve vrijheid oplevert. Of het verhaal van Basim dus nog verder gaat, is vooralsnog de vraag.

“We’re thrilled by the reception of Mirage. Mirage has been designed as a standalone experience without any DLC planned. However, we have ideas on how we could extend the story of Basim, surely. But as of today, no post-launch content is planned for Mirage.

Telling the coming-of-age story of Basim was a blast for us so clearly yes, we still have a lot to say about Basim. On the other hand, creating a game with that much constrains is a difficult exercise and as the team we would also love to explore new horizons and having more creative freedom.”