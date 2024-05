Take-Two Interactive kondigde laatst aan dat ze hun werkkracht zullen gaan reduceren als gevolg van een reorganisatie. Tegen de 600 mensen zouden hiervan de dupe zijn, wat zo’n 5% van de totale capaciteit is. De eerste signalen van de partijen waarop het direct betrekking heeft komen nu binnen.

Private Division is een tak waaronder indie studio’s en kleinere ontwikkelaars vallen, zoals Roll7. Deze ontwikkelaar is bekend van OlliOlli en Rollerdrome, maar die zal dus de deuren moeten sluiten. Een ander slachtoffer is Intercept Games, bekend van Kerbal Space Program 2.

Hoewel het nog niet officieel bevestigd is, heeft Bloomberg documentatie ingezien waarin dit vermeld stond. Het is even afwachten hoeveel mensen het precies betreft, maar dat de studio’s gaan sluiten zou een zekerheid zijn.