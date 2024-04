Een hoop ontwikkelaars en uitgevers hebben dit jaar al te maken gekregen met ontslagen en het lijkt niet op te houden. Vandaag uitgever Take-Two Interactive, het moederbedrijf achter 2K Games en Rockstar Games. Uit een nieuw bericht van Bloomberg wordt duidelijk dat het bedrijf 5% van zijn werkkracht op straat zal zetten.

De reden hiervoor is dat Take-Two Interactive de interne kosten wil reduceren. Het ontslaan van een deel van de werkkracht zal hier aan bijdragen en ook worden er een aantal games geannuleerd. De besparing die het zal opleveren zal in de miljoenen lopen, zo stelt de uitgever als verwachting.

Effectief komt het neer op zo’n 600 medewerkers die op straat komen te staan. Het is ergens toch wel wat opmerkelijk dat uitgerekend Take-Two Interactive moet ‘besparen’, want zij hebben Grand Theft Auto VI in het vooruitzicht, wat ongetwijfeld weer records zal gaan breken.