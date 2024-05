Gamers zijn het ondertussen wel gewend dat het lot van de wereld in hun handen ligt. Zo ook in Earth Defense Force 6, een shooter die in augustus reeds verscheen op het Aziatische continent. De game – die je zowel offline als in online multiplayer kan spelen – zal nu echter ook in het westen uitgebracht worden, en wel op 25 juli.

De onderstaande trailer ronselt jou als rekruut en toont je ook wat je van het spel kan verwachten. Wie de game pre-ordert, kijkt zoals gewoonlijk tegen enkele voordelen aan, zoals downloadbare extra’s en de optie om de titel reeds een dag voor de release te spelen. We zijn benieuwd of Earth Defense Force 6 ook hier een indruk zal weten na te laten.