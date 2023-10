Hoe low-budget en buggy de Earth Defense Force-games ook zijn, ze zijn verdomd vermakelijk. De serie kent een ware cult-following die reikhalzend uitkijkt naar elk nieuw deel in de serie. In Japan kon men in 2022 al aan de slag met Earth Defense Force 6, maar komend jaar is het Westen ook eindelijk aan de beurt.

In typische Earth Defense Force stijl kondigt men middels de onderstaande trailer aan dat Earth Defense Force 6 in de lente van 2024 een Engels gelokaliseerde versie krijgt. Dat wordt dus weer de nodige gigantische insecten een kopje kleiner maken. Earth Defense Force 6 verschijnt hier voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc via Steam. Een versie voor de Epic Games Store verschijnt later.