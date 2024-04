De PS5-exclusieve game Stellar Blade is vandaag verschenen en spelers kunnen dus aan de slag met protagonist Eve om de verlaten aardbol te redden van kwaadaardige krachten. Wij waren goed te spreken over de eerste grote game van de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Shift Up in onze review en ook andere media zijn lovend over het console debuut.

Nu Stellar Blade beschikbaar is, hoort daar uiteraard een launch trailer bij. In deze trailer zien we voornamelijk fragmenten van het verhaal voorbij komen. Eve heeft de uiterst lastige missie om de wereld te redden van de Naytiba en staat daarin niet alleen. Zo zien we onder meer de compagnons Lily, Adam en Tachy voorbijkomen en dat gaat gepaard met regelmatig harde actie.