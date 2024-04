De unieke avonturengame The Plucky Squire verschijnt ergens in de loop van dit jaar, maar we hebben eigenlijk nog niet zo heel veel van de game gezien en we hebben ook nog geen releasedatum. De laatste beelden zijn inmiddels alweer een paar maanden uit, maar op X heeft de ontwikkelaar nu een nieuwe (korte) video gepost.

De video toont een gevecht met een honingdas, waarin je je innerlijke ‘Mike Tyson’ zal moeten bovenhalen. Jawel, je moet boksen tegen een honingdas… in een sprookjesboek. We hebben je aan het begin van dit artikel gezegd dat de game uniek is, toch?

Bekijk de video hieronder.