Toen in 2022 The Plucky Squire werd aangekondigd, viel het direct op dankzij het toffe design en unieke concept. De game wordt namelijk gepresenteerd als een mooi geïllustreerd sprookjesboek, maar je kunt met Jot en zijn vrienden regelmatig uit het boek springen om in de wereld daaromheen verder te gaan.

In deze nieuwe gameplay trailer zien we hoe Jot en zijn vriend Thrash een obstakel tegenkomen. Om deze poort te kunnen openen, moeten zij de sleutel hiervan vinden in een nabijgelegen grot. Jot springt uit het boek en bladert terug om de grot te vinden. De wisseling tussen 2D en 3D is erg leuk om te zien en de gameplay ziet er zeker goed uit.

Bekijk zeker even de beelden, want The Plucky Squire lijkt erg uniek te worden.