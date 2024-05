De PS5-exclusieve titel Rise of the Ronin is nu enige tijd beschikbaar en veel spelers vermaken zich uitstekend met de openwereldgame van Team Ninja. Wij waren destijds ook erg enthousiast over het resultaat en in onze review gaven we het een mooie cijfer. Nu ziet het er naar uit dat de game het wereldwijd ook uitstekend aan de kassa doet.

Volgens een gepubliceerd financieel rapport van Koei Tecmo gaan de verkopen van Rise of the Ronin erg goed. Sterker nog, de verkopen zouden die van de NioH franchise overtreffen. Helaas wordt er geen specifiek aantal verkopen gedeeld in het rapport, dus het is even de vraag wat de precieze stand van zaken is.

Het rapport stelt ook dat Rise of the Ronin een hoge user score heeft en dat er op de release meer exemplaren van deze game werden verkocht dan destijds van de NioH-games. Kortom, Team Ninja en Koei Tecmo mogen tevreden zijn.