Sony is lekker bezig met exclusieve games voor de PlayStation 5. Zo speelden we vorige maand nog Final Fantasy VII Rebirth en vandaag verschijnt Rise of the Ronin. Voor eind volgende maand staat vervolgens nog Stellar Blade op het programma. Kortom, we hoeven ons niet te vervelen.

De nieuwste creatie van Team Ninja kunnen wij erg waarderen, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. Samen met onze review gingen er vele anderen online en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht. Op moment van schrijven is het gemiddelde met een 7.6 degelijk, maar niet heel indrukwekkend.

De cijfers lopen uiteen van een onvoldoende tot een haast perfecte score en hieronder hebben we een greep op een rijtje gezet:

PlayStation Universe – 9.5

Player 2 – 9.1

CGMagazine – 9.0

Screen Rant – 9.0

Shacknews – 9.0

Twinfinite – 9.0

Daily Star – 9.0

GamingTrend – 9.0

ImpulseGamer – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

MeuPlayStation – 8.8

XGN – 8.8

Hobby Consolas – 8.7

Power Unlimited – 8.7

GAMES.CH – 8.5

PSX Brasil – 8.5

Digital Chumps – 8.5

Atomix – 8.5

COGconnected – 8.3

GamePro – 8.1

GameStar – 8.1

Checkpoint Gaming – 8.0

Gamereactor – 8.0

GamesHub – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

GGRecon – 8.0

God is a Geek – 8.0

Noisy Pixel – 8.0

TrueGaming – 8.0

Voxel – 8.0

The Enemy – 8.0

Eurogamer – 8.0

Dexerto – 8.0

NME – 8.0

Game Rant – 8.0

GameSpew – 8.0

RPG Site – 8.0

Worth Playing – 8.0

Siliconera – 8.0

Vandal – 8.0

Areajugones – 8.0

4Players – 7.7

Dot Esports – 7.5

Jeuxvideo.com – 7.5

The Games Machine – 7.5

JeuxActu – 7.5

Gamer – 7.5

Meristation – 7.3

Everyeye.it – 7.2

Digital Trends – 7.0

IGN Benelux – 7.0

Press Start Australia – 7.0

IGN – 7.0

GameSpot – 7.0

GamesRadar – 7.0

SpazioGames – 7.0

GameInformer – 7.0

Multiplayer.it – 7.0

Gameblog.fr – 7.0

TheGamer – 7.0

CD-Action – 6.5

Comicbook – 6.0

Gamer.no – 6.0

Push Square – 6.0

VGC – 6.0

WellPlayed – 6.0

GamingBolt – 6.0

VG247 – 6.0

VideoGamer – 6.0

Variety – 5.0

Rise of the Ronin is exclusief voor de PlayStation 5 en nu verkrijgbaar.