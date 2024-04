Rise of the Ronin is nu een kleine twee weekjes in de schappen te vinden en PS5-eigenaren zijn ongetwijfeld bezig om als ronin hun eigen pad te bepalen in een door oorlog verscheurd Japan. Hoewel de game ons uitstekend beviel, zijn er uiteraard wat zaken waar Team Ninja nog wat werk aan heeft. Om dat op te lossen brengt de ontwikkelaar updates uit en we zijn bij de volgende aangekomen.

Update 1.03 is nu beschikbaar om te downloaden en pakt maar een paar specifieke problemen aan. Zo werden spelers tijdens het online spelen soms teruggestuurd naar een andere regio en konden vervolgens niet terugkeren naar de juiste regio. Ook bepaalde schatkisten die je kon vinden in zekere gebieden zorgden er niet voor dat je een gebied compleet kon afronden, terwijl dat natuurlijk wel moet. Hieronder zie je de aangepakte problemen die update 1.03 verhelpt.