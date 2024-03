Later deze week verschijnt Rise of the Ronin voor de PlayStation 5 en daarmee hebben we weer een exclusieve PlayStation 5-game om mee aan de slag te gaan. Het is nog even wachten tot het embargo op reviews verstrijkt tot we kunnen vertellen wat wij van de game vinden, maar inmiddels is het eerste cijfer een feit.

Het Japanse Famitsu heeft alvast hun review mogen publiceren en de score is een uitstekende 37/40. Het magazine beoordeelt games altijd met vier mensen, vandaar de maximale score van 40. Drie redacteuren geven Rise of the Ronin een 9, één een 10. Dit maakt samen de topscore van 37 uit 40.

Daarmee heeft de game zijn eerste cijfer binnen, maar het is natuurlijk afwachten of de rest van de wereld daar net zo over denkt. Dit zullen we later deze week te horen krijgen.