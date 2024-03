Review | Rise of the Ronin – We hebben veel te danken aan Japan, zeker de gamesindustrie. Denk aan bedrijven als Sony en Nintendo, en veel ontwikkelaars natuurlijk. Hoewel Japan het dezer dagen goed afgaat, is dat niet altijd zo geweest. Het land van de rijzende zon kent veel duistere periodes. Eén van deze periodes waren de laatste jaren van de Edo-periode, die beter bekend staat als Bakumatsu. Japan moest zijn geïsoleerde bestaan aan het einde van de 19e eeuw opgeven, omdat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en andere westerse grootmachten met schepen aan de kust verschenen. Het openen van de deuren naar de rest van de wereld zorgde voor een interessant stukje geschiedenis dat gekenmerkt werd door oorlog, chaos en veel onzekerheid. Rise of the Ronin speelt zich in dit tijdperk af en in deze review kijken we wat Team Ninja ons voorschotelt.

Een zoektocht naar je Blade Twin in een verscheurd Japan

In onze preview hebben we al de opzet van het verhaal van Rise of the Ronin besproken. Als kind ervaar je een traumatische gebeurtenis: je ziet je ouders voor je ogen vermoord worden door ninja’s van de Shogunate, maar je wordt gelukkig gered door de anti-Shogunate groep genaamd The Veiled Edge. Jij en een ander kind worden gered uit het brandende dorp en worden samen getraind door de Bladesmith, de leider van de groep. Er ontstaat een sterke band tussen deze twee kinderen die opgroeien tot volwassen huurmoordenaars en de Blade Twins genoemd worden. Samen kunnen ze zo goed als alles aan.

In de proloog van de game raak je echter gescheiden van je Blade Twin en het lijkt alsof hij of zij is overleden, al suggereert een hint toch anders. Nadat de Shogunate vervolgens een plotse aanval doet op jouw basis, heb je geen andere keus dan de wijde wereld van Japan in te trekken. Met een klein aanknopingspunt dat je Blade Twin de Black Ship situatie van de proloog overleefd heeft, begin je aan je zoektocht. Tijdens deze zoektocht raak je verwikkeld in het politieke spel van Japan. Er zijn organisaties die zich tegen de Shogunate keren en vooral een vrij Japan willen zien. De andere kant is juist voor vernieuwing en wil dat Japan haar deuren vreedzaam opent voor de buitenwereld.

In Rise of the Ronin word je regelmatig geconfronteerd met keuzes. Bepaalde personages die bijvoorbeeld anti-Shogunate zijn, kun je plotseling tegenkomen in missies die juist pro-Shogunate zijn. Keuzes komen bijvoorbeeld ook terug in gesprekken met de vele NPC’s. Hier kan je een bepaalde richting op gaan die jouw band met anti- of pro-Shogunate facties sterker maakt en je bepaalde bonussen oplevert. Wat je pad ook is: je hebt een best grote invloed op het verloop van het verhaal, mede omdat je regelmatig met cruciale keuzes te maken krijgt die het lot van personages kunnen bepalen. Het verhaal van Rise of the Ronin blijft van begin tot eind boeiend dankzij deze keuzes en de vele personages van beide facties die je leert kennen.

Vloeiende combat

Gamers die al huiverend wegduiken bij het idee van de complexe combat die NioH bijvoorbeeld bood, hoeven zich nu niet druk te maken. In Rise of the Ronin is de combat namelijk wat versimpeld, maar het kent nog steeds veel diepgang. Zo heb je de optie om lichte, zware en onverwachte aanvallen uit te voeren. Verder heb je nog de mogelijkheid om martial arts te gebruiken. Een groot onderdeel van de combat is het gebruikmaken van ‘Countersparks’, wat vergelijkbaar is met pareren. Dit is essentieel, want bij het succesvol uitvoeren raakt jouw tegenstander licht in paniek. Dit geeft jou een moment om rake klappen uit te delen en hem/haar uit balans te krijgen. Als de Ki – het uithoudingsvermogen – van jouw tegenstander op is, kan je een speciale finisher uitvoeren die veel schade toebrengt. De combat is redelijk vergelijkbaar met dat van NioH, maar doet het net wat op een toegankelijkere manier. Dit zit hem met name in de verschillende vechtstijlen.

Je hebt keuze uit veel soorten wapens – maar liefst 10 op een gegeven moment – en ieder wapen heeft een unieke vechtstijl. Zo zijn bepaalde stijlen effectiever tegen lichtere wapens zoals katana’s en juist weer zwakker tegen odachi’s. Veel van deze vechtstijlen speel je vrij door het verhaal te spelen, maar ook door een sterkere band met personages te creëren. Veel van deze vechtstijlen heb je nog niet in het begin van de game, maar daar heeft Team Ninja wat op bedacht. Regelmatig speel je missies waarin je eerst een menu hebt, waarmee je je kunt voorbereiden. Hier kun je dan ook twee bondgenoten kiezen die je helpen tijdens deze missie. Je kan vervolgens in deze missies zonder moeite wisselen tussen de personages, zodat je ook via hun unieke vechtstijl een voorproefje krijgt. Op die manier maak je alvast kennis met verschillende stijlen en de unieke martial arts die erbij horen.

Jouw vechtstijl, uiterlijk en builds

De combat blijft dankzij al deze verschillende wapens, vechtstijlen en martial arts leuk. Zo wissel je zonder enige moeite tussen maximaal drie vechtstijlen om het zo beter op te kunnen nemen tegen specifieke vijanden. In het menu kan je makkelijk een andere stijl selecteren en vervolgens toepassen. Met behulp van blauwe en rode pijltjes rechts van de levensbalk zie je vervolgens of jouw stijl effectief is. Met een minder compatibele stijl kan je nog steeds de vijand overmeesteren, al maakt het jouw Countersparks een stuk minder effectief. Ieder gevecht is in dat opzicht uniek, omdat er zoveel verschillende wapens en vechtstijlen zijn. De meest simpele vijanden zijn bij vlagen al uitdagend en zeker de baasgevechten zijn zeer intens, waar je regelmatig het loodje in zal leggen. Wie graag van uitdagende en steeds wisselende combat houdt, zit met Rise of the Ronin meer dan goed.

Naast de vele vechtstijlen heb je ook een berg loot wat je verdient. Dit is vergelijkbaar met de NioH-games en ook Wo Long: Fallen Dynasty. Jouw outfit is voorzien van allerlei passieve boosts en je krijgt ook nog eens speciale effecten als je een hele set draagt. Er zijn erg veel typen kleding te vinden zoals pantsers, kimono’s, ninja-outfits, lange jassen, sandalen, enzovoort; er zijn hierdoor ontzettend veel outfit opties. Je kan deze overigens ook geheel aanpassen naar jouw voorkeur. Zo kan je in jouw Longhouse – je basis als het ware – allerlei outfits met elkaar mixen of voorzien van een compleet andere look. Ook je fysieke uiterlijk kan je op elk moment aanpassen. De opties zijn wat dat betreft erg uitgebreid.

Verder kan je jouw personage sterker maken door skill points en specifieke punten te besteden. Deze verdien je door simpelweg te spelen, maar ook door gebieden verder te bevrijden en te ontdekken, het spelen van Bond missies, etc. Met de skill points speel je vaardigheden vrij die soms erg nuttig kunnen zijn. Zo kan je bijvoorbeeld wilde honden en zwijnen besluipen en temmen. Of je kan je grijphaak gebruiken om vijanden vanaf een dak geruisloos naar je toe te trekken. Verder kan je Strength, Dexterity, Charm en Intellect punten verdienen. Met dergelijke punten kan je deze statistieken verhogen wat vervolgens invloed heeft op specifieke wapens of vechtstijlen. Er zijn genoeg opties om Rise of the Ronin volledig eigen te maken en voor iedere speelstijl is een route beschikbaar.

Veel activiteiten en missies met andere personages

Zoals al gezegd kom je op jouw avontuur veel andere personen tegen. Eén van de eerste die je tegenkomt is Ryoma Sakamoto, een ronin die zoekende is naar zijn rol in dit verhaal. Zijn bijnaam is ook de ‘excentrieke samoerai’ en dat blijkt wel uit de dingen die hij doet. Veel van de figuren waarmee je een band schept, kan je beter leren kennen tijdens zogeheten Bond missies. Zo kom je meer te weten over hun motieven en je Bond level gaat met deze personages ook omhoog. Veel van de vechtstijlen leer je van andere ronin en personages, dus het is zeker de moeite waard. Daarnaast hebben deze zijmissies ook weer invloed op de verhaallijn. Personages die je bijvoorbeeld eerst geholpen hebt in een zijmissie, kunnen plots opduiken als tegenstanders in een zijmissie van de andere factie, afhankelijk van jouw keuzes.

De open wereld van Japan brengt je naar verschillende gebieden die telkens anders zijn. Deze gebieden zijn erg uitgestrekt, zonder dat het gaat vervelen. Zo kan je gebieden bevrijden van bandieten en dit zorgt ervoor dat jouw band met dat gebied sterker wordt. Je kunt mini-bazen vinden in de vorm van vogelvrij verklaarde figuren, die soms ook verslagen moeten worden om bepaalde nieuwe vechtstijlen te leren. Katten sparen, Veiled Edge vlaggen verzamelen als fast travel points, omgevingen fotograferen: er is meer dan genoeg te doen. Je kan deze gebieden met een paard doorkruisen, maar ook vanuit de lucht met een glider. Gooi daar tot slot nog activiteiten bij zoals trainingen voor wapens, gliders, vechtstijlen, willekeurige gebeurtenissen tijdens het verkennen en meer. Het is wel duidelijk: je zal je geen moment vervelen tijdens het spelen van Rise of the Ronin.

Mooi design met wat zwakkere graphics

Japan staat bekend om zijn prachtige landschappen. Team Ninja heeft zijn best gedaan om deze pracht en praal te vertalen naar de game. De diversiteit van de gebieden is meer dan prima: er zijn uitgestrekte graslanden, heuveltjes met wachttorens, verwoeste dorpjes, maar ook grotere steden met verschillende districten waar van alles en nog wat te zien en doen valt. In tegenstelling tot NioH en Wo Long: Fallen Dynasty, houdt deze game beide voeten aan de grond. Hiermee bedoelen we dat het een historische setting is en je dus vooral tegen mensen en dieren vecht. Zo kom je grote en kleine bandieten, diverse soldaten van Amerikaanse, Engelse en Franse komaf tegen en uiteraard ook vele ronin en anderen waar je het tegen op moet nemen. De vijanden zijn in ieder geval divers genoeg en bevatten voldoende details op hun kledij, wapens en gezichten zodat je ze kan onderscheiden.

Grafisch gezien kunnen we vrij kort zijn: het doet wat het moet doen. De gebieden worden mooi weergegeven dankzij het goede design wat de wereld tot leven brengt. Wel vinden we het voor een PS5-exclusieve titel grafisch wat aan de zwakkere kant. Zo is de draw distance bijvoorbeeld best matig en daardoor zal je regelmatig pop-in zien wanneer je vliegt of hard met je paard rijdt. De textures in de landschappen en van objecten zijn ook van mindere kwaliteit, zeker vergeleken met details die je terugziet in kleding en personages. Op het gebied van animaties zit het tijdens het vechten wel snor. Jouw paard is echter precies het tegenovergestelde, want die heeft moeite om over kleine rotsen heen te springen en dat ziet er best wel knullig uit. Grafisch zijn er dus wat punten van kritiek, maar die ondermijnen de sterke gameplay gelukkig niet.

Wat grafisch wel in orde is, zijn de belichting en schaduwen. Met name in de Ray tracing modus, waarbij dit goed tot zijn recht komt. Weerspiegeling in de plassen, natuurgetrouwe schaduwen, maar ook het bewegen van gras ziet er dan indrukwekkend uit. In deze modus is wel sprake van een wat wisselende framerate. Ietwat meer stabiel (maar zeker niet vast) zijn de andere twee modi: Graphics en Prioritise FPS. In de eerste speel je de game op een 4K resolutie met een framerate van 30fps. De andere modus schotelt je 60fps voor in een 1440p resolutie die via upscaling naar 4K kan gaan. Onze voorkeur geniet de prioritise FPS modus, omdat de combat op een hoog tempo verloopt en je daardoor best snel moet reageren. Tot slot kunnen we positief afsluiten met de audio. Die is dik in orde. Het stemmenwerk is uitstekend, de geluidseffecten klinken meer dan prima en de achtergrondgeluiden zorgen voor genoeg ambiance wat een levendige ervaring oplevert.

Gespeeld en beschikbaar op: PlayStation 5.