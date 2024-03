Preview | Rise of the Ronin – Voor veel mensen is Japan tegenwoordig het land van anime, manga, lekker eten en prachtige landschappen. Japan kent echter een rijke geschiedenis met veel pieken en dalen. Eén van de periodes van neergang was de Edo-periode, die beter bekend staat als ‘Bakumatsu’. Aan het einde van de 19e eeuw kwam de geïsoleerde periode van Japan ten einde, toen schepen vanuit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk arriveerden. Deze tijd werd gekenmerkt door oorlog, chaos en diepe onzekerheid. Team Ninja heeft deze setting gekozen voor Rise of the Ronin, waar je als een ronin – een samoerai zonder meester – op avontuur gaat. We hebben de game enige tijd onder handen kunnen nemen en delen onze eerste indrukken in deze preview.

Een duister verhaal vol trauma, oorlog en verlies

Gedurende deze periode kwam er een einde aan het militaire dictatorschap, de Shogunate. Dit had te maken met de Westerse invloed die de macht van de Shogunate ondermijnde. Om toch macht af te dwingen, volgde er een terreurbewind. Veel politieke tegenstanders werden met harde hand uitgeroeid, wat ook zichtbaar was voor de inwoners van Japan. Veel dorpjes werden in vuur en vlam gezet door Shogunate ninja’s, waaronder het dorpje van onze hoofdpersoon. Je ziet je familie voor je ogen vermoord worden en hetzelfde lot lijkt jou voorbestemd. Een mysterieuze organisatie genaamd de Veiled Edge duikt echter op en weet je uit deze benarde situatie te redden. Samen met een ander kind ren je hand in hand weg van je gewone leven en word je onderworpen aan een training door de Bladesmith, een oudere vrouw die de leider van deze groep is. De band tussen deze twee kids kent een sterke basis vanwege hun traumatische verleden, en samen groeien ze op als de Blade Twins.

Vele jaren gaan voorbij en beiden zijn nu volwassen. De Bladesmith geeft je de opdracht om aan boord te gaan van één van de Black Ships. Dit schip vervoert kostbare informatie die gebruikt kan worden tegen de Shogunate. Mocht de kans zich voordoen, dan moet ook de kapitein van het schip omgelegd worden. Al sluipend weten de Blade Twins de informatie te bemachtigen en ook de kans om historisch figuur Matthew Perry, de admiraal, om te leggen doet zich voor. Het gevecht tegen de admiraal verloopt goed en je staat op het punt om de genadeklap uit te delen. Maar dan steekt daar opeens een mysterieuze samoerai genaamd de Blue Demon een stokje voor en hij weet de hoofdpersonen zonder moeite te overmeesteren. Er volgt een moeilijke keuze die veel impact heeft op het verhaal, maar meer verklappen we daar niet over.

Je weet in ieder geval de informatie af te leveren bij de Bladesmith. Niet veel later is het gevaar wel heel dichtbij, want ninja’s van de Shogunate overvallen het trainingskamp van de Veiled Edge. Je weet de vijanden moedig te weren, maar door omstandigheden moet je wederom je thuis achterlaten waarna het grote avontuur begint. Je gaat op zoek naar antwoorden en trekt hiervoor door heel Japan. Het verhaal van Rise of the Ronin tot dusver is een interessante start en wij zijn benieuwd waar het verder naartoe gaat. Het is duidelijk dat er een duister verhaal voorgeschoteld wordt. Trauma, oorlog, verlies, rouw en meer lijken tot dusver de overhand te hebben in deze vertelling.

Combat zoals we het kennen van Team Ninja

Tijdens het avontuur kom je veel vriendelijke gezichten tegen, waarvan sommige andere Ronin zijn met ieder hun eigen motieven. Lang niet iedereen is even blij met de Shogunate of de Westerse invloeden. Reden genoeg voor personages om zich bij jou aan te sluiten of tegen je te keren. Er zijn uiteraard meer vijanden dan vrienden te vinden en je moet jezelf regelmatig verdedigen. Dit doe je met behulp van negen verschillende wapens. Deze kun je uitgebreid testen tijdens de tutorial van de game. De combat van Rise of the Ronin is in de basis redelijk eenvoudig, maar kent vele lagen die het geheel wat complexer maken. Zo heb je de optie om lichte, zware en onverwachte aanvallen uit te voeren. Verder heb je nog de mogelijkheid om martial arts te gebruiken.

In Rise of the Ronin beschik je over uithoudingsvermogen dat afneemt bij het uitvoeren en blokkeren van aanvallen. De sleutel tijdens de combat is het uit balans brengen van je vijand. Dit kun je doen door de met rood aangegeven aanvallen – deze kun je niet blokkeren – perfect te pareren. Als je dit succesvol doet, raakt je vijand tijdelijk in paniek. Hij of zij verwacht namelijk niet dat je de aanval hebt kunnen pareren. Je kunt dan zelfs speciale martial arts uitvoeren die veel schade toebrengen aan de Ki – het uithoudingsvermogen – van je vijand. Is de vijand eenmaal uitgeput, dan kun je een speciale finisher uitvoeren om het af te ronden. De combat voelt wat dat betreft als een kat-en-muis-spel dat vooral op timing aankomt wil je het in jouw voordeel beslechten. De combat kan worden gezien als een mix van NioH en Sekiro: Shadows Die Twice en onze eerste indruk is uiterst positief.

Het vijandige Japan als open wereld setting

Dit alles vindt plaats in een open wereld, iets waar Team Ninja tot nu toe relatief weinig ervaring mee heeft. Japan bestaat uit allerlei regio’s die erg afwisselend zijn van elkaar. Denk hierbij aan steden met havens, maar ook kleine dorpjes, uitgestrekte weilanden, grotten, gigantische tempels en meer. Je kunt je verplaatsen met behulp van een paard en ook fast travel is een optie. Onderweg kom je regelmatig groepjes bandieten tegen die dorpjes hebben geplunderd of bepaalde wegen in de gaten houden. De speelwereld van Rise of the Ronin is behoorlijk groot tot nu toe en er valt ook genoeg te doen. Je hebt uiteraard de verhaallijn die je kunt volgen, maar er zijn genoeg andere activiteiten. Zo kun je bijvoorbeeld katten verzamelen, diverse gevechtsuitdagingen aangaan, gevaarlijke outlaws verslaan, loot vinden en nog veel meer.

Al deze andere activiteiten naast de verhaallijn leveren Skill Points op. Deze kun je weer inzetten om allerlei perks en bonussen vrij te spelen. Naast de Skill Points beschik je over Strength, Dexterity, Charisma en Intelligence punten. Met deze punten kun je speciale vaardigheden vrijspelen die belangrijk zijn bij het samenstellen van builds. Zo kun je bijvoorbeeld leren om projectielen zoals kogels en pijlen te pareren en deze rechtstreeks terug te sturen naar de afzender. Overigens is het vermeldenswaardig dat je de looks van je personage volledig kunt aanpassen. Denk hierbij aan een uitgebreid Character Creator menu, maar ook veel opties om jouw outfits en wapens een andere look te geven.

Performance doet wat het moet doen

Op grafisch vlak hoef je geen wonderen te verwachten van Rise of the Ronin. De game is grafisch best oké: zo worden de gebieden mooi weergegeven, zijn de belangrijke personages voorzien van aardig wat details en zien de gevechten er spectaculair genoeg uit. Wel moeten we zeggen dat het grafische niveau van een PS5-exclusive wat beter had kunnen zijn. Zo is de upgrade van Ghost of Tsushima naar de PS5-versie bijvoorbeeld indrukwekkender, daar waar die game inmiddels toch al wat ouder is. Desalniettemin is het op technisch vlak verder in orde. Er zijn vooralsnog geen framedrops te bekennen op de drie grafische standen – FPS, Graphics of Ray Tracing – en de wereld komt goed tot zijn recht dankzij het mooie design.

Voorlopige conclusie

Onze eerste indruk van Rise of the Ronin is meer dan positief. Het verhaal is tot nu toe erg interessant en elke hoofdmissie weet je geboeid te houden. Gooi er daarnaast een open wereld vol verschillende activiteiten tegenaan en de game belooft vele uren speelplezier. De gameplay en de combat steken tot dusver erg goed in elkaar en de gevechten zijn intens. Met behulp van simpele combo’s en een goede timing voelen de gevechten eerlijk, maar moeilijk genoeg aan. Er is genoeg vrijheid en diepgang in het maken van builds, de looks van je personage, verschillende pantsers en een goed uitgewerkte skill tree zorgen voor de kers op de taart. Hoewel het grafisch niet de meest indrukwekkende PlayStation 5 exclusieve game is, kunnen we op basis van een paar uur spelen zeggen dat de gameplay echt als een huis staat!