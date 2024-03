Aanstaande vrijdag zal Rise of the Ronin in de winkels liggen. Om het wachten wat dragelijker te maken is er een nieuwe video van het spel online gezet, die je natuurlijk hieronder checkt.

Team Ninja is de laatste weken bezig met het uitbrengen van zogenaamde ‘developer diaries’. We zijn alweer toe aan het vierde deel en deze vertelt je meer over het ontstaan van de PlayStation 5-exclusive.

De eerste video ging dieper in op de game in het algemeen, de tweede draaide om het vechten en de derde geeft meer info over de oorzaak van de situatie in de game.