Rise of the Ronin komt steeds dichterbij en de nieuwsmolen rondom deze titel draait ook op volle toeren. Zo werd recent al duidelijk dat spelers rekening moeten houden met een forse  bestandsgrootte van 96 GB op hun PS5. Naast de bestandsgrootte zullen spelers ook rekening moeten houden met keuzes in deze game die invloed zullen hebben op de verloop van de game.

Deze video duikt daar dieper op in. Als een ronin – een samoerai zonder meester – zwerf je min of meer rond door Japan en kom je veel verschillende plekken en mensen tegen. Doordat je zoveel inzichten krijgt van verschillende mensen, ga je wellicht anders denken over gebeurtenissen in de game. Keuzes die je gaat maken, hebben misschien een grotere impact dan je wellicht denkt. Benieuwd hoe dat eruitziet? Kijk dan zeker even de nieuwe trailer.