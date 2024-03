De PS5-exclusive Rise of the Ronin is nog zo’n tweeëneenhalve week van ons verwijderd en Sony is volop bezig om de game onder de aandacht te brengen. Zo zagen we onlangs al veel wapens in actie in maar liefst acht video’s. Nu de release vrij dichtbij is, weten we ook wat de bestandsgrootte van Rise of the Ronin is.

Dankzij het bekende PlayStation Game Size-account op X weten we nu dat de game maar liefst 96GB in beslag neemt. Dit volgt de trend van andere singleplayer games die ontzettend groot zijn, zo was Final Fantasy VII Rebirth richting de 150GB. Kopers kunnen het spel gelukkig wel een week van tevoren pre-loaden, zodat ze op de dag van release direct aan de slag kunnen.