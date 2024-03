Rise of the Ronin verschijnt over drie weken voor de PlayStation 5 en dus krijgen we meer en meer van de game te zien. Sony PlayStation heeft nu maar liefst acht nieuwe gameplay video’s uitgebracht.

Het zijn allemaal korte video’s die elk een wapen in combinatie met vechtstijl demonstreren. Check de video’s zeker even, want hiermee krijg je een goed beeld van alle mogelijkheden in de combat en de wapens die je kunt gebruiken.

Bayonet

Dual Swords

Long range

Long sword

Naginata

Odachi

Spear

Sword