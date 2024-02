Over een maandje verschijnt de volgende exclusieve game voor de PlayStation 5 en dat is Rise of the Ronin. Tijdens State of Play eind vorige maand werd de game uitgebreid getoond en dat was ook het startsein voor meer informatie, nieuwe video’s, enzovoort.

Afgelopen week lag de focus op de open wereld en de activiteiten. Nu hebben we een nieuwe video en die verschuift de aandacht naar het vechten in de game. Je krijgt drie stijlen ter beschikking die worden toegelicht en ook krijg je wat nieuwe actie te zien.

Bekijk de lange video hieronder en leer meer over dit aspect van de game. Onder de video een korte samenvatting van de drie stijlen. Rise of the Ronin verschijnt op 22 maart voor de PlayStation 5.