PS5-gamers kunnen zich komende maand begeven naar het prachtige Japan aan het einde van de 19e eeuw. We hebben het dan uiteraard over Rise of the Ronin, die onlangs veel aandacht kreeg dankzij uitgebreide gameplay in de State of Play-uitzending. Op 22 maart kunnen spelers als samoerai zonder meester ronddwalen in de open wereld die door Team Ninja is neergezet, maar wat kunnen we eigenlijk doen en beleven?

Deze trailer geeft daar gedeeltelijk antwoord op en toont onder meer de verschillende regio’s van de game. In de trailer zien we diverse omgevingen die elk uniek zijn vormgegeven. Ook ontbreekt het de game niet aan ruig terrein, waardoor er ook opties worden getoond om dat soort gebieden te doorkruisen. Tot slot zien we een aantal activiteiten die spelers zeker bezig zullen houden. We verklappen alvast een geheimpje: je kunt in ieder geval katten oppakken en aaien!

