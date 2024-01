Sony heeft voor begin dit jaar mooie exclusieve games op de planning staan, zo komen ze volgende week met Helldivers II en voor eind februari staat Final Fantasy VII Rebirth op het programma. Een maand later mogen we Rise of the Ronin verwelkomen.

Bij de aankondiging van State of Play werd al bekendgemaakt dat Rise of the Ronin van de partij zou zijn. Zo hebben we nu weer nieuwe gameplay om te laten zien. Check het hieronder, de nieuwe trailer geeft een duidelijk overzicht van de gameplay en is de moeite waard.

Rise of the Ronin is vanaf 22 maart verkrijgbaar voor de PlayStation 5.