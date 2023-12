De games van 2024 | Rise of the Ronin – Ontwikkelaar Team Ninja kennen we inmiddels goed van het maken van uiterst actievolle games met complexe combat, die bij vlagen ook zeker uitdagend zijn. We zien dit terug in games als Ninja Gaiden, NioH en de meest recent uitgebrachte game: Wo Long: Fallen Dynasty. Stuk voor stuk krijg je sterke en flitsende combat voorgeschoteld en dat in titels die je uren speelplezier opleveren. Het is daarom niet zo vreemd dat Sony de handen ineensloeg met Team Ninja en er inmiddels al lang en breed gewerkt wordt aan de PS5-exlusieve Rise of the Ronin. Ook hier zien we de typische Team Ninja signatuur in terug, maar tegelijkertijd oogt het wel als een unieke mix van elementen.

Rise of the Ronin – In Rise of the Ronin bevinden we ons in het Japan van 1863. Het eiland heeft drie eeuwen van het Tokugawa Shogunate dictatorschap ondergaan en het land bevindt zich niet in de beste staat. Ook het Westen begint zich langzaam maar zeker meer te interesseren voor Japan en de eerste Black Ships bereiken de kust van het eiland. Dit zorgt voor nog meer chaos in een onstabiele periode van Japan met als gevolg oorlog, ziektes en politieke onrust. Clans vechten het met elkaar uit en Japan is nog nooit eerder zo verdeeld geweest. Daar kom jij echter verandering in brengen als een samoerai zonder meester, oftewel een Ronin.

Als een Ronin ben je natuurlijk heer en meester met het zwaard en dat is ook terug te zien in de combat. Maar met de nu Westerse invloeden aanwezig, moet je ook leren met buitenlandse wapens om te gaan. Denk hierbij aan pistolen en musketten, bijvoorbeeld. Team Ninja schotelt je een open wereld actie-avontuur voor en de combat lijkt net zo complex en gaaf te zijn als de voorgaande games die de ontwikkelaar gemaakt heeft. Toch gooit het team er ook nog een vleugje van Ghost of Tsushima en Assassin’s Creed doorheen en die mix oogt prima en sfeervol. Wat het verhaal precies gaat worden is nog wat onduidelijk, maar wat zeker terug zal komen in dit plaatje is het nodige bloedvergieten, verliezen en andere situaties die voor een onderhoudend geheel moeten zorgen.

Voorlopige verwachting: Rise of the Ronin was tijdens The Game Awards aanwezig en tijdens die show hebben we een releasedatum gekregen, namelijk 22 maart 2024. In het voorjaar kunnen we dus met een sfeervol avontuur aan de slag dat bomvol actie en harde combat zit. Gooi daar een mooi land als Japan bij dat vrij verkenbaar is vanwege de open wereld en je hebt al gauw genoeg om naar uit te kijken. Ook zijn we erg benieuwd naar het verhaal en wat voor invloed het Westen op Japan heeft, maar ook op de personages en natuurlijk op jou als Ronin. Ben je Team Ninja liefhebber en beschik je over een PS5? Dan is dit zeker een titel die je nauwlettend in de gaten moet houden.