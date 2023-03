Review | Wo Long: Fallen Dynasty – Het mag geen geheim zijn dat Team Ninja een geschiedenis heeft met het maken van uitdagende en moeilijke games. Ninja Gaiden is hier het klassieke voorbeeld van en meer recent wist de ontwikkelaar ook het hart van de Soulsborne liefhebbers te veroveren met de NioH franchise. Gezien het succes van NioH borduurt Team Ninja daar nu verder op voort met Wo Long: Fallen Dynasty. Een game die zich ook aan het rijtje van Soulsborne titels mag toevoegen. Weet Team Ninja het succes van NioH voort te zetten of is Wo Long: Fallen Dynasty wel echt een eigen, unieke game?

Het einde van de Han dynastie

In Wo Long: Fallen Dynasty bevinden we ons in het jaar 184 na Christus. In die periode regeert de Han dynastie in China en het land leeft onder goede omstandigheden. Helaas – zoals geschiedenis ons leert – zijn er meer hongerige wolven die graag willen profiteren van het succes. Een grootschalige oorlog tussen verschillende Chinese koninkrijken vindt bijgevolg plaats en bedekt het land met dood en verderf. Niet alleen verschillende militaire machten zijn in het spel, ook meer sinistere en magische krachten komen aan de orde tijdens dit grootschalige conflict. En ondertussen is een mysterieuze Taoist naargeestig op zoek naar het felbegeerde elixer waar al decennialang over gesproken wordt. Het zou onsterfelijkheid bieden, maar in de praktijk is de kracht teveel van het goede voor de vorige eigenaren. Deze eindigden veelal dood.

Om de kracht van het elixer te bedwingen, moet je een erfgenaam van de drakenbloedlijn zijn. Geluk is aan onze zijde, want we ontmoeten een mysterieuze, blinde jongeman in de eerste minuten van de game op het slagveld, die een erfgenaam van deze drakenbloedlijn schijnt te zijn. Hij zou zomaar de oplossing kunnen zijn om het conflict te beëindigen. Je helpt hem de Yellow Turban soldaten af te slaan, maar je raakt gewond tijdens het gevecht en het einde lijkt in zicht. De blinde jongeman geneest je echter met een magisch amulet gemaakt van jade en dit schenkt jou speciale krachten om geesten mee op te kunnen roepen. De Taoist ziet dit echter en weet jou te overmeesteren, het amulet te stelen en deze te corrumperen. De draak in het amulet wordt slecht en de Toaist is erop uit om China te overheersen. Het gevolg? Een race om het amulet te veroveren en China te redden van de chaos. Waar je in NioH dus Amarita hebt wat voor problemen zorgt, is dat in Wo Long: Fallen Dynasty het mysterieuze elixer. Ondanks dat de verhalen enigszins op elkaar lijken, zet Team Ninja een avontuur neer vol magie, avontuur en fantasierijke elementen in een historische setting.

Flitsende combat met hoog reflexgehalte

Omdat we ons in een oorlog bevinden, moeten we onze stille protagonist wel kunnen verdedigen. Dit gaat geheel in de stijl van Team Ninja zoals we dat reeds kennen en dat resulteert in actievolle, snelle combat waar iedere move een verschil kan maken tussen leven en dood. Wo Long: Fallen Dynasty baseert zich op Chinese martial arts en de vele moves zijn dan ook erg flitsend. Je kan het vergelijken met de combat van NioH, maar het is over het algemeen wel wat toegankelijker. Zo zijn er in de game geen verschillende gevechtshoudingen aan te nemen, maar draait het vooral om snelle reflexen. Je kunt aanvallen blokkeren, pareren, ontwijken, over springen mits je dit goed timed en natuurlijk zelf rake klappen uitdelen. Al deze moves gaan gepaard met het zogeheten Spirit Gauge systeem dat voor wat meer diepgang zorgt.

Je zou de Spirit Gauge kunnen zien als jouw wilskracht tijdens een gevecht. Deze wilskrachtmeter kan twee kanten op gaan afhankelijk van de gebeurtenissen in de gevechten. Blok je alleen maar aanvallen, dan heeft dit een negatieve – rode kleur – invloed op je meter. Is deze helemaal aan het rode uiteinde, dan raakt je personage uit balans en ben je kwetsbaar voor speciale finishing moves, die vaak zeer dodelijk zijn. Het tegenovergestelde is ook waar. Wanneer jij veel klappen uitdeelt of bijvoorbeeld aanvallen goed weet te pareren, heeft dit een positieve – blauwe kleur – invloed op je meter. Hoe verder de blauwe meter gevuld is, hoe meer martial arts moves jij kan uitvoeren, wat weer speciale aanvallen zijn. Deze meter wordt ook gebruikt voor magie, waar we later op terug zullen komen.

In Wo Long: Fallen Dynasty ben je dus constant aandachtig bezig om jouw Spirit Gauge positief te houden. Wanneer je in het rood staat, kan je martial arts nog steeds gebruiken, maar de moves zijn dan wel minder krachtig. De combat gaat gepaard met een flinke keuze aan wapens – maar liefst 13 categorieën – en ieder wapen heeft zijn eigen voor- en nadelen. Zo heb je keuze uit verschillende soorten zwaarden, speren, stokken, hellebaarden, kleinere zwaarden in elke hand en nog meer. Deze wapens hebben allemaal hun eigen statistieken en schalen met attributen die jij kunt levelen. Het maken van builds is dus zeker aanwezig voor Soulsborne liefhebbers en is wat minder ingewikkeld dan in NioH. Zo heb je nu keuze uit vijf elementen: Wood, Fire, Earth, Metal en Water, die allemaal een zekere invloed hebben op de type wapens en spreuken die je kunt hanteren.

Vrijheid tijdens en buiten de missies

Een opvallend aspect aan Wo Long: Fallen Dynasty is de toegenomen vrijheid die jij hebt als speler tijdens de vele missies. Er wordt nog steeds gebruikgemaakt van het missie systeem zoals we dat kennen van NioH, maar de levels kennen meer vrijheid om op onderzoek uit te gaan. Je bent erg behendig en daardoor kan je zonder veel moeite te hoeven doen op daken, bergen, poorten en andere hoogtes komen. Het level design is daar overduidelijk op ingericht en dat is erg fijn. In NioH was je na verloop van tijd geneigd om veel gebieden door te sprinten om simpelweg direct naar het doel te gaan. Wo Long: Fallen Dynasty nodigt je uit om te verkennen met meer verticaliteit en andere elementen.

Een van die elementen zijn de checkpoints in deze game. Tijdens het spelen beschik je over een moraallevel. Deze stijgt wanneer je vijanden verslaat of speciale counters uitdeelt, maar ook door het vinden van de checkpoints. Deze komen in de vorm van Battle Banners. Wanneer je deze activeert, word je volledig genezen en krijg je je healing items terug. Ook wordt de zogeheten Fortitude rang verhoogd. Wanneer jij doodgaat, zal jouw moraal dalen naar de Fortitude rang. Beschik jij bijvoorbeeld over een moraalrang van 20, maar is de Fortitude rang 15? Dan zal je met een Fortitude rang van 15 terug in de missie komen. Het vinden van alle checkpoints zorgt er dus voor dat jij minder schade oploopt dankzij de verhoogde moraalrang en dat je een betere kans maakt tegen hoog gelevelde vijanden. Wo Long: Fallen Dynasty is zeker een uitdagende game, maar is door elementen als de Battle Banners en Fortitude rangen toegankelijker. Ook buiten de missies zijn er genoeg redenen om op onderzoek uit te gaan en items te vinden.

Net als in NioH kent de game willekeurige loot bij verslagen vijanden. Deze komen in verschillende niveaus – van 1 tot 4 sterren – en krijgen martial arts en andere statistieken toegekend. Ieder wapen dat jij vindt bevat 1 of 2 willekeurige martial arts, waardoor je dus nooit weet welke speciale aanvallen je van te voren op jouw wapens toegewezen krijgt. Deze kan je uiteraard aanpassen na verloop van tijd, maar het grinden naar de juiste gear is dus zeker aanwezig. Wel moeten we zeggen dat de kostuums in de game allemaal best veel op elkaar lijken en dat is jammer. Het maken van een unieke build gaat vaak gepaard met unieke outfits, die tot nu toe redelijk beperkt zijn. Je kunt uiteraard ook NPC’s helpen met speciale queesten en het vinden van kistjes, alsook andere geheimen. Dit alles levert je nog meer (betere) loot op.

Gedetailleerde figuren die je bijstaan in de strijd

Net als NioH kent Wo Long: Fallen Dynasty een fantasierijke setting tegen een historische achtergrond. Zo komen er speciale Divine Beasts aan te pas die je als een soort ultieme vaardigheid kan zien, die veel schade doen. Ook komen er Wizardry Spells voorbij. De Divine Beasts zijn een speciale soort geesten die je kan oproepen, die jou en je bondgenoten vervolgens van allerlei buffs voorzien. Ook kunnen de Divine Beasts jouw wapens voor een korte tijd voorzien van elementen. Wizardry Spells zijn spreuken die gebaseerd zijn op de vijf elementen uit de game. Deze spreuken sluiten aan op de Spirit Gauge met als gevolg dat hoe voller de meter, des te meer je ze kunt gebruiken en ook de kracht neemt toe. Sommige spreuken zijn echter alleen beschikbaar bij een hoger moraal en dat vereist dus keuzes. Met deze keuzes bedoelen we dat je ervoor kunt kiezen dat je maximaal vier spreuken per direct tot je beschikking kan hebben. Wil je liever wat sterkere Wizardry Spells? Dan kan het zijn dat je deze bijvoorbeeld pas bij moraalrang 7 of hoger kunt gebruiken.

Is de game wat te lastig? Geen nood, want allerlei historische figuren uit die tijd kan je als compagnon inzetten. Dit zijn krijgers uit alle windstreken van China die destijds een impact hebben gehad op de gebeurtenissen. Tijdens veel missies word je door deze figuren vergezeld. Dit is handig, want zij kunnen de vijand afleiden, zodat je net genoeg tijd hebt om jezelf te genezen met items. Je kan deze personages ook ‘toejuichen’, waardoor de moraal tijdelijk hoger wordt. Dit zorgt ervoor dat zij wat agressiever worden. Deze historische figuren zijn erg gedetailleerd – zeker qua gezichten – en zij geven unieke, passieve bonussen aan je statistieken wanneer zij je vergezellen. Naarmate zij stijgen in vriendschap, krijg je er meer bonussen bij en speel je uiteindelijk de outfits van hen vrij. Deze zijn gelukkig wel unieker dan wat de game je standaard biedt, waardoor het de moeite waard is om voor te gaan. Gaat een van je compagnons dood? Dan kan je deze terughalen met speciale items bij één van de Battle Banners.

Fantasierijke setting en degelijke performance

Tot slot willen we ook nog aandacht schenken aan de setting waar het avontuur zich tegen afspeelt. Tijdens je missies kom je in veel gebieden terecht die allemaal prima vormgegeven zijn. Denk hierbij aan kleurrijke bamboebossen, verwoeste steden die in vuur en vlam staan en besneeuwde paden, bezaaid met oorlogsslachtoffers. Ook de vijanden zijn er in vele vormen en maten. Je vecht veelal tegen demonen die zoal bestaan uit tijgers, zeemeerminnen, ratten, gemuteerde soldaten en officieren. De baasgevechten zijn in veel gevallen ook tegen demonen, maar je neemt het zo nu en dan ook op tegen vijandige, hooggeplaatste officieren. Hierdoor ontstaat er een boeiende mix van tegenstanders. Visueel doet de game wat het moet doen, maar verwacht geen grafische hoogstandjes à la God of War of Demon’s Souls Remake.

Ook qua performance doet de game meestal wat het moet doen. Je hebt de keuze uit een Resolutie of FPS modus. De resolutie modus maakt de game meestal wat mooier dankzij de resolutie die tussen de 1440p en dynamisch 4K ligt, maar hierbij gaat de framerate omlaag naar zo’n 30 tot 40 fps. Zeker in open gebieden waar veel vijanden of objecten aanwezig zijn, zal je framedrops merken. De FPS-modus daarentegen is stabieler qua framerate, die mikt op 60fps. Maar ook hier zul je af en toe framedrops ervaren die zo laag gaan als 50fps. Uiteraard levert deze modus grafische kwaliteit in. Zo heeft het effect op de draw distance, waardoor vijanden op iets grotere afstand minder goed tot niet zichtbaar zijn met als gevolg dat je tijdens movement op hoog tempo halsoverkop moet afremmen om niet tegen een vijand aan te botsen.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One en pc.