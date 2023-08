Ontwikkelaar Team NINJA en uitgever Koei Tecmo hebben de eerste ‘Director’s Letter’ video voor Wo Long: Fallen Dynasty uitgebracht, waarin director en producer Masakazu Hirayama de geplande content voor de rest van dit jaar heeft gedeeld.

De ontwikkelaar heeft nog veel gepland staan. Zo zullen er nieuwe missies worden toegevoegd en komen er nog twee nieuwe uitbreidingen uit die onder andere een nieuw verhaal, nieuwe missies, vijanden en moeilijkheidsgraden zullen bevatten. Daarnaast biedt de ontwikkelaar excuses aan voor de bugs en andere problemen in de pc-versie, en belooft deze ook nog dit jaar te verbeteren.

Wo Long: Fallen Dynasty is nu beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel is ook beschikbaar via Game Pass. Je kunt de volledige content roadmap hieronder bekijken